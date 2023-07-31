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Kars'taki yolcu otobüsü faciasından bir acı haber daha! Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı

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#Kars#Trafik#Kaza
Karstaki yolcu otobüsü faciasından bir acı haber daha Hayatını kaybedenlerin sayısı 8e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 11:15

Kars'ta yolcu otobüsünün viyadükten devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Hastanede tedavi gören Celal Kaya bu sabah hayatını kaybetti.

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Bursa'dan yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah kontrolden çıkarak Karakurt Viyadüğü'nden uçup, şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılardan Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Celal Kaya da bu sabah yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Cenazeler ailelerine teslim edilirken, 22 yaralıdan 7'si de taburcu oldu. Goya Cihangir'in cenazesi, dün Sarıkamış ilçesinde toprağa verilirken; Celal Kaya, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar, Yunus Bilen, Muhammet Emin Erdoğan ve Korkmaz Alacalı, bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Kazada beli kırılan otobüs şoförünün ise henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi. (DHA)

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#Kars#Trafik#Kaza

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