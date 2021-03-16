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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 00:51 | Son Güncelleme:

Kars'ta yangın paniği: 30 kişi hastaneye kaldırıldı!

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Kars'ta yangın paniği: 30 kişi hastaneye kaldırıldı!

Kars'ta 6 katlı binanın kapalı otoparkında bulunan araçta yangın çıktı. Yoğun duman apartmanın her yerini sararken, içeride mahsur kalanların çoğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hala binada kalanların olduğu belirtilirken, dumandan etkilenen 30 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle çıkan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan yaklaşık 40 kişi, binada mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isterken olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Karsta yangın paniği: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanların çoğu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen ve aralarında çocuklarla itfaiye erlerinin de bulunduğu 30 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Karsta yangın paniği: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yangın sebebiyle apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da olay yerine gelerek yangın hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Karsta yangın paniği: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

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