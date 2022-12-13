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Kars'ta TIR'lar buzlanma nedeniyle yolda kaldı

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#Kars#Kar Yağışı#Buzlanma
Karsta TIRlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 11:58

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde Özbekistan ve Gürcistan’dan gelen TIR'lar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

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Kars'ta dün başlayan kar yağışı ve tipi, bugün sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Kars'ta yollarda buzlanma meydana geldi. Kars-Iğdır kara yolu üzerindeki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde bazı TIR'lar yolda kalınca, ulaşım tek şeritten sağlandı.

TIR’ıyla yolda kalan Umut Satılmış, “Özbekistan’dan geliyorum. Yabancı memleketlerden geldik, Kazakistan gibi eksi 27- 30 derecenin altında herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama kendi memleketimizde yolda kaldık. Yüzdük yüzdük kuyruğunda kaldık. Buzdan dolayı çıkamadık, aşağıdan o kadar da kaptırdığımız halde yolda kaldık. Kara yollarına bilgi verdik. Onları bekliyoruz ne zaman gelirse biz de gideriz" dedi.

Karsta TIRlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı

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Kars- Erzurum kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Digor yolu kavşağında İslam Elçi, buzlanan yolda önündeki taksiye çarpmamak için TIR ile ani manevra yaptı. Döner kavşağı trafiğe kapatan TIR, bölgeye çağırılan çekici ile kaldırıldı. Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ulaşım kontrollü olarak tek şeritten verildi.

TIR şoförü İslam Elçi, “Gürcistan’dan geldim Şırnak üzerinden Irak’a geçeceğim. Işıklar yandı, frene bastım ve önümde bir taksi durdu, taksiye vurmamak için kendimi sağa attım, ışığı geçtim, makas attım" ifadelerini kullandı. 

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#Kars#Kar Yağışı#Buzlanma

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