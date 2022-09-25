Kars’ta TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü

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Kaza, Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi. Kars’tan Erzurum istikametine seyir halindeki 48 U 8362 plakalı otomobil ile 63 AAB 271 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobil bulunan A.Ç., N.A., R.S. ve İ.T. Hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.