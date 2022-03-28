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Kars'ta tipi nedeniyle 6 araçta mahsur kalan 37 kişi kurtarıldı

#Kars#Tipi#Kar Yağışı
Karsta tipi nedeniyle 6 araçta mahsur kalan 37 kişi kurtarıldı

Kars'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında 6 araç içerisinde mahsur kalan 37 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Kars'ta bugün başlayan kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, merkez ve ilçelere bağlı 41 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Akdere köyüne giderken kapanan yolda içindeki 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtarmak için İl Özel İidaresi ekipleri seferber oldu. İş makinesi ile kara saplanan minibüs bulunduğu yerden kurtarılarak köye ulaşmaları sağlandı.

Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyünde ise tipi sebebiyle 5 araç yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin de düştüğü yolda, içlerinde toplam 17 kişinin bulunduğu araçların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kurtarma çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarılan 5 araç, iş makinesinin yolu açmasıyla kara yoluna çıkarıldı.

Karsta tipi nedeniyle 6 araçta mahsur kalan 37 kişi kurtarıldı

 

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#Kars#Tipi#Kar Yağışı

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