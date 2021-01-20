MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
GeriGündem Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü
Abone Olgoogle-news

KARS’ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de tipi etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

İlçede dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam ederek, gece de etkisini sürdüren tipide Başköylüler, evlerinden çıkamadı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü Başköy’de, tipiye rağmen hayvanlarına bakmak zorunda kalan köylüler, zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan tipi sürgünleri ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zorlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle