Kars'ta tipi; görüş uzaklığı 10 metreye düştü

İlçede dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam ederek, gece de etkisini sürdüren tipide Başköylüler, evlerinden çıkamadı. Görüş uzaklığının yer yer 10 metreye kadar düştüğü Başköy’de, tipiye rağmen hayvanlarına bakmak zorunda kalan köylüler, zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan tipi sürgünleri ve buzlanma nedeniyle ise sürücüler zorlandı.