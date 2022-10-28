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Kars’ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara imha edildi

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#Kars#Kağızman#PKK
Kars’ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 17:07

Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağara ve 21 sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar delil niteliğindeki malzemeler alındıktan sonra imha edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 mağara ile 21 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 3 roket atar, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 makinalı tüfek, 1 kilo patlayıcı (TNT), 7 el bombası, bu silahlara ait 558 mühimmat ile 72 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, delil niteliğindeki malzemelerin alınmasının ardından imha edildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksatlıyla, ilimiz genelinde terör ve teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.

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#Kars#Kağızman#PKK

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