Kars’ta teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve mağara imha edildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 mağara ile 21 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 3 roket atar, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 makinalı tüfek, 1 kilo patlayıcı (TNT), 7 el bombası, bu silahlara ait 558 mühimmat ile 72 tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, delil niteliğindeki malzemelerin alınmasının ardından imha edildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksatlıyla, ilimiz genelinde terör ve teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." denildi.