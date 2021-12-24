Sibirya soğukları... Kent resmen dondu: Vatandaşların kirpikleri buz tuttu

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerine kadar Van ve Bitlis, akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları Van’da eksi 2, Hakkari’de eksi 3, Bitlis’te eksi 5 ve Muş’ta eksi 7 derece olması bekleniyor. Eğimi fazla, dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

KARS'TA SİBİRYA SOĞUKLARI

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Sibirya soğukları kentte etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20’yi gördüğü Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı.

“BURADA YAŞAMAK ÇOK ZOR”

Kars’ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor” dedi.

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“HALİMİZ DUMAN”

Kars’ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli ise, “Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman” diye konuştu.

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü Kars’ta sokak lambaları dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti.

Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 20, sabah saatlerinde ise eksi 16 derece olarak ölçüldü.

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DOĞU KARADENİZ’DE KAR ESARETİ: 366 YOL KAPANDI

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışıyla 366 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Trabzon, Rize ile Giresun'da kar ve tipi nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı.

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Kar yağışı nedeniyle Rize’de 12 ilçede 251, Giresun’da 10 ilçede 71, Artvin'de 29 köy yolu ile Trabzon’da yüksek kesimli 15 mahallenin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (Fatih TURAN/ TRABZON, DHA)

SİVAS İMRANLI, EKSİ 29,7 İLE BUZ KESTİ

Sivas'ta dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, İmranlı ilçesi, sıfırın altında 29,7 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümlerinin yüzeyi ise buzla kaplandı.

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Sivas'ta geçen hafta sonu başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezi Eğriköprü Mahallesi bölümünde, yüzeyde buz tabakaları oluştu. Soğuk hava nedeni ile sabah araçlarını çalıştırmak isteyenler de zorluk yaşadı. Kent genelinde ise kapalı durumdaki 24 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için de Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ; İMRANLI

Sivas'ta dün sıfırın altında 26,6 derece hava sıcaklığıyla Türkiye'nin en soğuk yeri olan İmranlı ilçesinde soğuk daha da arttı. Meteoroloji verilerine göre, bugün de eksi 29,7 derece ile İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu. İlçe sınırları içinden doğan Kızılırmak'ın yüzeyi, tamamen buzla kaplanırken, bina camları ve ağaçlar da buz tuttu. (Eraydın AYTEKİN- Yasin KIRAS/ SİVAS, (DHA)





VAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ! 400 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

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Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar, bugün tatil edildi.

Van'da dün gece saatlerinde bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullara bugün bir günlük ara verildi. Diğer okullar ise eğitimlerine devam etti. Öğrencilerin çoğu karda yürüyerek okullarına gitti.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Birçok mahalle, köy ve mezrada yollar ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Van-Bahçesaray kara yolu da tipi ve çığ riski nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Meteoroloji yetkilileri, yola çıkan sürücüleri çığ ve buzlanmaya karşı uyardı.

Van'da dün gece bastıran kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 19 mahalle, 55 mezra; Başkale'de 3 mahalle, 5 mezra; Çaldıran'da 3 mahalle, 2 mezra; Çatak'ta 27 mahalle, 88 mezra; Edremit'te 1 mahalle, Gevaş'ta 3 mahalle, 11 mezra; Gürpınar'da 48 mahalle, 60 mezra; İpekyolu'nda 31 mahalle, 10 mezra; Muradiye'de 15 mahalle, 2 mezra ve Tuşba'da 17 mahalle olmak üzere kent genelinde 167 mahalle ile 233 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı ekipler de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Kentte taksi şoförü İbrahim Abi, bu kış karın gecikmeli geldiğini ama yine de sevindirdiği söyledi. (Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, DHA)

ARTVİN'DE 39 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 39 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ardanuç 5, Arhavi 7, Borçka 5, Murgul 1, Hopa 5, Şavşat 15 olmak üzere toplam 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

ARDAHAN BUZ TUTTU, HAVA SICAKLIĞI EKSİ 24 DERECEYE DÜŞTÜ

Ardahan’da birkaç gündür yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 24 derece ölçüldüğü kentte her yer buz tuttu.

Kar yağışının etkisini yitirdiği Ardahan'da, dondurucu soğuklar başladı. Bu sabah kent merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle kırağı vuran ağaçlar, bembeyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Kent merkezindeki kaldırımlara belediye ekipleri, tuz atarak önlem almaya çalıştı. Tarihi Halilefendi Köprüsü ile Abdullah Gül Parkı'nda ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Kura Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümleri de soğuk havanın etkisiyle tekrardan dondu.



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Galip Bozkurt, kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığını söyleyerek, "Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlar dahi dondu. Araçlar çalışmadı ve çok zor bir durumdayız. Soğukla birlikte hayat şartları da zorlaştı. Allah yardımcımız olsun" dedi. (İHA)