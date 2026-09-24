×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kars’ta seyir halindeki tır alev alev yandı: Şoför son anda kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Tır#Yangın
Kars’ta seyir halindeki tır alev alev yandı: Şoför son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 02:52

Kars’ta seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, kendisini son anda araçtan dışarı atarak kurtardı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Kars Çevreyolu Sebze Hali mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendisini dışarı attı.

Alevlerin kısa sürede tırın büyük bölümünü sardığı yangın, çevrede paniğe neden oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kars’ta seyir halindeki tır alev alev yandı: Şoför son anda kurtuldu

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki araç ve alanlara sıçramadan tamamen söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan tır şoförüne olay yerinde müdahale edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kars’ta seyir halindeki tır alev alev yandı: Şoför son anda kurtuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars#Tır#Yangın

BAKMADAN GEÇME!