×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kars'ta Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Sarıkamış Belediye Başkanı#Kalp Krizi
Karsta Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 14:34

Kars'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren altmış bir yaşındaki Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars#Sarıkamış Belediye Başkanı#Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!