Kars’ta sağanak sele dönüştü

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Yağış köylerde sele dönüştü. Merkeze bağlı Ölçülü köyünde yağmur suları, evleri, ahırları, samanlıkları ve yolları kapladı. Birçok yapının zemin katı suyla doldu. Şiddetli yağışla birlikte gelen sel, özellikle toprak damlı evlerde ve ahırlarda büyük yapısal hasara neden oldu. Tavanları su alan yapıların bazıları çökerken, birçok kümes hayvanı sel sularına kapılarak can verdi.

Bahçe duvarları yıkıldı, köy içi yollar tahrip oldu. Birçok kişi selin etkisiyle kullanılamaz hale gelen eşyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı. Evde mahsur kalan kadın itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Selin ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sular altında kalan alanlarda incelemelerde bulunarak olası can kaybı riskine karşı tedbir aldı. Ekipler, iş makineleri ile taşkının yönünü değiştirmek için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği ve sel sonrası zarar tespiti yapacağı bildirildi.

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