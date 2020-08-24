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KARS (İHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Kars’ta polisten düğün salonlarında denetim

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Kars’ta polisten düğün salonlarında denetim
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Kars’ta polis düğün salonlarında Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması isteniyor. Polis, düğün salonu sahiplerini de tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor.
Kars’ta son günlerde artan vaka sayıları yetkilileri de harekete geçirdi. Kentte polisin de aralarında olduğu çeşitli birimlerden oluşturulan ekipler, iş yerlerini gezerek denetimler yapıyor. Ekipler aksaklıkları görülen iş yerlerini önce uyarıyor, uyarılara uymayan iş yerlerini ise işlem yapıyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenilirken, polis cadde ve sokaklarda da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıyor.

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