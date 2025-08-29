×
Kars'ta operasyon: 7 gözaltı! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 07:47

Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Kars İl Jandar0ma Komutanlığı’nca Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kağızman ilçesinde yasadışı silah ve mühimmat bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarman ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 1 Kaleşnikov piyade tüfeği, 2 Kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 Kaleşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 4 ruhsatsız tabanca, 1 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 345 tabanca mühimmatı ve 134 av tüfeği fişeği ve ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

