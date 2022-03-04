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Kars’ta okullara kar tatili

#Kars#Sarıkamış#Susuz İlçesi
Kars’ta okullara kar tatili

Kars’ta kar ve tipiden dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapanırken, 2 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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Kars’ta gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars’ta Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde olumuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Kar yağışı ve tipi ulaşımı da engelledi. Kar ve tipiden merkezde 1, Akyaka’da 3 ve Arpaçay’da 7 olmak üzere toplam 11 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kapalı bulunan köy yolları için İl Özel idaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Nisan ayına kadar Kars’ta kışın devam edeceğini ifade eden Ebubekir Keleş, “Bu kışın son günlerinde yağan karın berekete nail olacağına inanıyoruz. Çünkü bizim burada kış Nisan 15’e kadar devam eder. Hatta Mart’ta yağan karların daha bereketli olduğu toprağa daha çok bereket kazandırdığı da bilmekteyiz” dedi.

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Öte yanda yağan kar ile birlikte vatandaşların da kar mesaisi yeniden başladı. Sabah erken işyerlerini açan vatandaşlar, işyerlerinin önün karını temizledi. Kars’ta kar yağışıyla birlikte buzlanan caddelerde ise araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece düştü. Kentte termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi.

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#Kars#Sarıkamış#Susuz İlçesi

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