Kars'ta okul inşaat kazısından insan kafatası ve kemikler çıktı

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Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Soruşturma sürüyor.