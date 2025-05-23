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Kars'ta okul inşaat kazısından insan kafatası ve kemikler çıktı

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#Kars#Kafatası#İnsan Kemikleri
Karsta okul inşaat kazısından insan kafatası ve kemikler çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 14:43

Kars'ta okul inşaatının temel kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Aslan Sokak'taki Halk Kütüphanesi'nin arkasındaki okul binası inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanında temel kazısı yapıldığı sırada kütüphane güvenlik görevlisi, çıkarılan toprakta kafatası olduğunu fark etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasının kime ait olduğunu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Soruşturma sürüyor.

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#Kars#Kafatası#İnsan Kemikleri

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