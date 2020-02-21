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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Kars'ta kurtlar, karayoluna indi

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Kars'ta kurtlar, karayoluna indi
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KARS'ta arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar Kağızman kara yoluna indi. Yoldan geçen sürücüler, cep telefonlarıyla kurtları görüntüledi.

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar, Kağızman karayoluna kadar indi. Karayolunda bir süre gezinip, tekrar araziye giren kurtlar, araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sürücüler, yaklaşık 1 kilometre mesafede de arazide gezinen kurt sürüsü gördüklerini söyledi.

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