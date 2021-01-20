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KARS (İHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Kars’ta kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Kars’ta kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Kars’ta koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan 4 kişiye 21 bin 94 lira ceza kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis, adres bilgileri belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda şüpheli 4 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı. Polis, kumar oynayan 4 kişi ve iş yeri sahibine  Covid-19 kapsamında 21 bin 94 lira idari para cezası kesti.
Öte yandan iş yeri sahibi hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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