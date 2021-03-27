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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Kars'ta köylüler, kar yağışını türkülerle karşıladı

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Kars'ta köylüler, kar yağışını türkülerle karşıladı

KARS’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, köylüler tarafından türküler söylenerek, karşılanırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Karsta köylüler, kar yağışını türkülerle karşıladı
Susuz ilçesinin Yaylacık köyünde, mart sonunda gece etkili olan yoğun kar yağışı, yöre sakinlerini şaşırttı. Yusuf Macak (74) ve beraberindekiler, 'Kar yağar bardan bardan' türküsü eşliğinde kar yağışını karşıladı. Baharın gelmesine 4 gün kaldığını belirten Yusuf dede, 1 Nisan’dan itibaren havaların ısınmasını beklediklerini dile getirdi.
Karsta köylüler, kar yağışını türkülerle karşıladı

 

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