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Haber Giriş: 19.01.2021 - 01:27 | Son Güncelleme:

Kars'ta korkunç kaza! Bir aile yok oldu

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Kars'ta korkunç kaza! Bir aile yok oldu
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Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.

Kaza Karakurt-Horasan arasında meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Asil Koca'nın Çorumlu olduğu ve Sarıkamış Jandarma Komando Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Karsta korkunç kaza Bir aile yok oldu


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