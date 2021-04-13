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Gündem
KARS (AA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.
Vatandaşlardan Sait Kaya, nisan ayının ortalarında etkili olan kar yağışının şaşırttığını belirterek, "Bahar beklerken kış geldi, sobalarda kömür kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah havalar bir an önce ısınır." diye konuştu.

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