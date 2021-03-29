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Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Kars'ta kar ve tipi etkili oldu

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Kars'ta kar ve tipi etkili oldu

KARS’ta mart ayının sonunda etkili olan kar yağışı ve tipi, hayata olumsuz etkiledi.

Karsta kar ve tipi etkili oldu
Kars’ta il genelinde etkili olan kar yağışının ardından kendini gösteren tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kişi evlerinden çıkamazken, dışarı çıkmak zorunda olanlar ise karla mücadele etti. Kara yolunda görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düşerken, araçların buz tutan silecekleri, sürücüler tarafından sık sık temizlendi, bazı araçlar kayarak yoldan çıktı,

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda aralıksız kar temizliği yaptı. Bölgede çalışma yapan basın mensupları da olumsuz hava koşullarından etkilendi. Kar ve tipinin etkili olduğu bazı bölgelerde, kartpostallık görüntüler oluştu.

Karsta kar ve tipi etkili oldu

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