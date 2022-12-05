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Kars'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar yolda kaldı

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#Kars#Tipi#Buzlanma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 13:23

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi sabah saatlerinde buzlanmaya neden olunca sürücüler zor anlar yaşadı, TIR'lar ilerlemekte güçlük çekti.

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Kars'ta dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipi, sabah saatlerinde buzlanmaya dönüşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Kars-Iğdır kara yolu üzerindeki Digor ilçesine bağlı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde bazı TIR'ların yolda kalması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle saatlerce mahsur kalan TIR sürücüleri, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumlama ve tuzlama çalışması sonucu yollarına devam etti.

Polis ekipleri ise buzlanmaya karşı uyarıda bulunarak, TIR sürücülerinin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini bildirdi. 

Karsta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIRlar yolda kaldı

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ARPAÇAY - ÇILDIR YOLU DA BUZ TUTTU

Kar yağışı ve soğuk hava Kars'ın Arpaçay ilçesinde de etkili oldu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede Ardahan'ın Çıldır ilçesiyle bağlantıyı sağlayan kara yolu buz tuttu. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü ile Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü arasında çok sayıda TIR yolda kaldı. TIR'lar sebebiyle bölgede kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sürücüler, kara yolları ekiplerinin yollarda buzlanmaya karşı tedbir almasını istedi.

Karsta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIRlar yolda kaldı

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#Kars#Tipi#Buzlanma

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