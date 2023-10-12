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Kars'ta hava sıcaklığı eski 5 dereceyi gördü

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#Kars#Hava Sıcaklığı#Soğuk Hava
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 09:13

Kars’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı eski 5 dereceyi gördü, araçların camları buz tuttu.

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Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü Kars'ta soğuktan araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar, araçlarını ısıtmak için çalıştırdı. Vatandaşlar daha sonra araçlarının camının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, “Artık geceleri eksi 4-5 dereceyi görmeye başladı. Araçlarımızın camları buz tuttu. Araçlarımızın camlarını günlük ya böyle temizleyeceğiz ya da üzerine battaniye örteceğiz” dedi.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 5, gündüz saatlerinde ise eksi 4 dereceyi gördü. Soğuk havanının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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#Kars#Hava Sıcaklığı#Soğuk Hava

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