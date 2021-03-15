Kars'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan Arpaçay ilçesi Bacıoğlu köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde de belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

TCDD ekipleri de Kars-Horasan demir yolu güzergahında iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları "drone" ile görüntülendi.

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