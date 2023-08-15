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Kars'ta ehliyet sınavında kopya çekerken yakalandılar

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#Kars#Polis#Kopya
Karsta ehliyet sınavında kopya çekerken yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 09:21

Kars'ta ehliyet sınavında kameralı düzenekle kopya çeken A.D. (40), M.A. (29), M.D.(57) ve V.Y. (53) ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.’yi (37) suçüstü yakaladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. A.D. (40), M.A. (29), M.D.(57) ve V.Y. (53) ile onlara dışarıdan kopya veren A.Y.’yi (37) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 4 kamera, 4 kulaklık, 4 mikrofon ve 3 modem ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)

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#Kars#Polis#Kopya

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