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Kars'ta dondurucu ayaz: Sabah araçlarının başına gidenler buz tutan camlarla karşılaştı

Güncelleme Tarihi:

#Kış#Kars#Soğuk Hava
Karsta dondurucu ayaz: Sabah araçlarının başına gidenler buz tutan camlarla karşılaştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 09:06

Kars'ta gece boyu etkili olan ayazın ardından sabah termometreler eksi 6'yı gösterdi. Araç camlarının buzla kaplandığı ve kırağının etkili olduğu kentte, sürücüler güne buz kazıyarak başladı. Vatandaşlar kar yağışının yaklaştığını belirtirken, yetkililer sabah saatlerindeki buzlanmaya karşı uyardı.

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Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak araçlarının yanına gelen sürücüler buz tutan camlarla karşılaştı. Ellerine kazıyıcı ve çeşitli aparatlar alan vatandaşlar, araçlarının ön ve arka camlarında oluşan buz tabakasını temizlemeye çalıştı.

Karsta dondurucu ayaz: Sabah araçlarının başına gidenler buz tutan camlarla karşılaştı

Kars'ta karın yağmasına kısa süre kaldığını ifade eden Hasan Yolcu, "Geceleri eksi 4, eksi 5'i bulmaya başladı. Kışa hazırlandık, kışı göreceğiz. Her an kar yağabilir. Hazırlıklıyız zaten camlarımızda geceleri buz tutuyor. Sabah kazımak zorunda kalıyoruz. Hayırlı kışlar gelsin bakalım" dedi.

Karsta dondurucu ayaz: Sabah araçlarının başına gidenler buz tutan camlarla karşılaştı

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Öte yandan gece boyunca etkili olan ayazın ardından bazı araçların camlarında kalın buz tabakası oluştu. Sürücüler, araçlarını çalıştırarak kalorifer yardımıyla buzların çözülmesini beklerken, bir yandan da camları kazıdı. Soğuk nedeniyle temizlik işlemi uzun sürerken, vatandaşların dakikalarca uğraştığı görüldü.

Karsta dondurucu ayaz: Sabah araçlarının başına gidenler buz tutan camlarla karşılaştı

Kentte özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen dondurucu hava, kış şartlarının kendisini iyiden iyiye göstermesine neden oldu. Park halindeki araçların yanı sıra bazı bölgelerde kırağı oluşması da dikkat çekti.

Karsta dondurucu ayaz: Sabah araçlarının başına gidenler buz tutan camlarla karşılaştı

Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte sürücülerin sabah saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olması önem taşırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kars'ta kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, vatandaşlara dondurucu kış günlerinin yaklaştığını bir kez daha hatırlattı.

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#Kış#Kars#Soğuk Hava

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