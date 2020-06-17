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Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Kars'ta dolu yağdı... Yol beyaza büründü

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Kars'ta dolu yağdı... Yol beyaza büründü
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KARS kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars kent merkezinde başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süre etkili olan dolu, yerini yağmura bıraktı. Sarıkamış ilçesinde, dolu nedeniyle tarım arazileri ve kara yolu beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili araziler zarar gördü. Dolunun ardından devam eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Dolu nedeniyle Kars-Sarıkamış arasındaki kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentteki göçerlerin yaylalara daha kolay ulaşması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun köyündeki 2800 rakımdaki yayla yolları, haziran ayına rağmen kıştan kalma kar nedeniyle kapalı bulunuyor. Yolda yaklaşık 2 metre karın bulduğunu belirten yetkililer, göçerleri yaylalarla buluşturacaklarını söyledi.

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