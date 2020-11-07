Kars'ta dağlar beyaza büründü

Kentte son 2 gündür etkili olan yağmurlu ve soğuk hava, yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağların zirvesine yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 7 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 3’ü gösterdi. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.