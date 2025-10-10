×
Günlük Egazete© Copyright 2025
Kars'ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Ekim 10, 2025 12:31

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi eser niteliğindeki Meryem Ana figürlü çan ile sikke ve çeşitli objeleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Hareket geçen ekipler, şüphelileri sikke ve çeşitli objeleri satmak üzereyken operasyonla yakaladı. Operasyonda 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki objeler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi. Diğer yandan gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

