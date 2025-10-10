Kars'ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satma arayışında olduğu bilgisine ulaştı.
Hareket geçen ekipler, şüphelileri sikke ve çeşitli objeleri satmak üzereyken operasyonla yakaladı. Operasyonda 3 altın sikke, 322 bronz sikke, 1 şamdan, 1 Meryem Ana figürlü çan, 1 usturlap, 8 heykel ve 2 tas ele geçirildi.
Tarihi eser niteliğindeki objeler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne teslim edildi. Diğer yandan gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.