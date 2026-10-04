×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kars'ta buz kesen sabah! Termometreler eksi 7'yi gördü, araç camları buzla kaplandı

Güncelleme Tarihi:

#Kars Soğuğu#Araçlar Buzla Kaplandı#Hava Durumu
Karsta buz kesen sabah Termometreler eksi 7yi gördü, araç camları buzla kaplandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 09:39

Yağışlı havanın yerini yerini ayaz ve soğuk havaya bıraktığı Kars'ta, gece sıcaklıkları sıfırın altında 7 dereceye geriledi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler araçlarının buzunu temizlemek zorunda kaldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gece boyunca açıkta kalan araçların camlarında buz tabakası oluşurken, sürücüler araçlarını kullanabilmek için buzları temizlemek zorunda kaldı.

Karsta buz kesen sabah Termometreler eksi 7yi gördü, araç camları buzla kaplandı

Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.

Karsta buz kesen sabah Termometreler eksi 7yi gördü, araç camları buzla kaplandı

Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.

Haberin Devamı

Karsta buz kesen sabah Termometreler eksi 7yi gördü, araç camları buzla kaplandı

Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınSaniyelerle kurtuldu Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kameradaSaniyelerle kurtuldu! Kamyonetin ok gibi saplandığı kaza kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kars Soğuğu#Araçlar Buzla Kaplandı#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!