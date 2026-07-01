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Kars'ta bozayı oteller bölgesine indi, vatandaş böyle seslendi

Güncelleme Tarihi:

#Kars #Sarıkamış#Bozayı
Karsta bozayı oteller bölgesine indi, vatandaş böyle seslendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 08:26

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oteller bölgesine kadar inen bozayıya seslenişi izleyenleri gülümsetti.

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Olay Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde meydana geldi. Doğal yaşam alanından çıkarak oteller bölgesine kadar gelen boz ayıyı fark eden bir vatandaş, korkmak yerine esprili bir şekilde ayıya, "Ola ne yapıyorsun, gel hele buraya gel." diye seslendi. Vatandaşın çağrısına aldırış etmeyen bozayı ise bir süre çevrede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın boz ayıyla kurduğu diyalog izleyenleri tebessüm ettirirken, ayının sakin tavırlarla bölgeden uzaklaşması dikkat çekti.

Sarıkamış'ta zaman zaman yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine kadar inen bozayılar, özellikle yaz aylarında oteller bölgesi ve çevresinde görülebiliyor.

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#Kars #Sarıkamış#Bozayı

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