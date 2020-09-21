AA
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Kars'ta bir köy koronavirüs karantinasına alındı
Kars'ta bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Akbaba köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu vurgulandı.
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