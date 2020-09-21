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AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 18:47 | Son Güncelleme:

Kars'ta bir köy koronavirüs karantinasına alındı

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Kars'ta bir köy koronavirüs karantinasına alındı
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Kars'ta bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Akbaba köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu vurgulandı.

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