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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 17:32,Son Güncelleme:/

Kars'ta bir köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

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Kars'ta bir köy daha koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kars'ın Selim ilçesi Benliahmet köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Benliahmet köyünün, bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı.

 

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