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KARS (İHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Kars’ta bin 995 adet sikke ele geçirildi

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Kars’ta bin 995 adet sikke ele geçirildi
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Kars’ta jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta bin 995 adet sikke ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi bin 995 adet sikke ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir” denildi.

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