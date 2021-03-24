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Gündem
Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi

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Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan beyaz gelincik görüntülendi.

Karsta beyaz gelincik görüntülendi
İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor. Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor. Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor. Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor.

 

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