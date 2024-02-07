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Kars’ta 90 personelin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon: 9 şüpheli gözaltında

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#Kars#Silah Kaçakçılığı#Operasyon
Kars’ta 90 personelin katılımıyla silah kaçakçılarına operasyon: 9 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 09:20

Kars’ın Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirtilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 29 tim ve 90 personelin katılımıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2’si kurusıkı 10 tabanca, 6 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 311 tabanca mermisi, 64 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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#Kars#Silah Kaçakçılığı#Operasyon

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