Kars’ta 9 kişiye 28 bin 350 liralık okey cezası

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Koronavirüs (Covid-19) pandemi kurallarını ihlal ederek iş yerinin kahvehaneye çevirilerek okey oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye çevrilen iş yerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 8 kişi okey oynarken suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi ve okey oynayan toplam 9 kişiye Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 9 kişi haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.