Kars’ta 9 kişiye 28 bin 350 liralık okey cezası
Kars’ta korona virüs yasaklarına uymayarak okey oynayan 9 kişi polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan birisi işletme sahibi 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Koronavirüs (Covid-19) pandemi kurallarını ihlal ederek iş yerinin kahvehaneye çevirilerek okey oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye çevrilen iş yerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 8 kişi okey oynarken suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi ve okey oynayan toplam 9 kişiye Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 9 kişi haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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