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Kars'ta kayıp 8 yaşındaki Esmanur Güney bulundu

#Kars#Esma Nur Güney#Müslüm Güney
Karsta kayıp 8 yaşındaki Esmanur Güney bulundu

Kars’ta okuldan eve dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Esmanur Güney bulundu.

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Müslüm Güney, 4 çocuğundan ikincisi olan Esmanur’u bugün saat 08.25'te eğitim gördüğü Halitpaşa İlkokulu’nun bahçesine bıraktı. Esmer Güney de saat 13.30 sıralarında 1’inci sınıf öğrencisi olan kızı Esmanur’u almak için okula gitti. Ancak Esmanur'un okulda olmadığı anlaşıldı. Esmer Güney, durumu polise ve işte olan eşine bildirdi. Gelen ekipler, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından Esmanur Güney’in okul binasına girmediğini tespit etti.

Karsta kayıp 8 yaşındaki Esmanur Güney bulundu

Müslüm Güney, kızının okula gitmediğinin idare tarafından kendilerine bildirilmediğini belirterek, "Sabah kızımı okulun bahçesine bıraktım ve işe gittim. Annesi de öğle almaya gittiğinde öğretmenler Esmanur'un okula gelmediğini söylemiş. Kamera kayıtlarına baktık, okulunun içine girmemiş. Ancak kızımı okula getirip bıraktığımı gören komşularım var. Durumu polise ve zabıtaya bildirdik. Arama çalışmaları başladı, yetkililerden ve kızımı gören vatandaşlardan yardım istiyorum" dedi.

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Karsta kayıp 8 yaşındaki Esmanur Güney bulundu

KAYIP ESMANUR BULUNDU

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çocuk bulunurken, aile çocuklarını almak için emniyete gitti.

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#Kars#Esma Nur Güney#Müslüm Güney

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