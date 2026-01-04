×
HABERLERGündem Haberleri

Kars’ta 500 kamyon kar şehir dışına taşındı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 10:45

Kars’ta kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından belediye temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kars Belediyesi’nin karla mücadele için oluşturduğu 16 araç ve 50 personel 3 günde 500 kamyon karı şehir dışına taşıdı.

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından cadde ve sokaklarda biriken karın temizlenmesi için Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 16 araç 50 personelden oluşan bir ekip oluşturuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 3 günde il merkezi dışına 500 kamyon kar taşındı. Karla mücadele kapsamında sahada; 2 loder, 1 greyder, 5 kazıcı yükleyici, 6 kamyon, 1 tuzlama ve küreme aracı 4 kamyonet ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

ZABITA EKİPLERİNDEN TRAFİK İÇİN ANONSLU ÖNLEM

Kar temizleme çalışmalarının trafikte aksamalara neden olmaması amacıyla Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif görev aldı. Kar temizliği yapılacak cadde ve sokaklarda, park hâlinde bulunan araçların kaldırılması için zabıta ekiplerince anonslar yapıldı. Anonsların ardından araç sahiplerinin araçlarını kaldırmasıyla birlikte ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı.

DERE YATAKLARINA TAŞINDI

Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cihan Nayir, Fen İşleri Müdürü Ömer Faruk Ahmetoğlu ile birlikte yaptığı açıklamada, çalışmaların gece ve gündüz aralıksız sürdüğünü belirtti. Ekiplerin sahada sürekli karla mücadele ettiğini belirten Nayir, “Yaklaşık 3-4 gündür süren yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuklarla birlikte ana arterlerde tipiden kaynaklı kapanmalar yaşandı. Ekiplerimiz anında müdahale ederek, merkez mahallelerimizle birlikte kırsal noktadaki mahallelerimiz dâhil olmak üzere tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Şehir merkezinden iş makinelerine yüklenen kar dere yataklarına taşındı. Sadece şehir merkezinden kaldırdığımız kar miktarı 500’e yakın kamyonu buldu” diye konuştu.

