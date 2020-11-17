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AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

Kars'ta 3 köye koronavirüs karantinası

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Kars'ta 3 köye koronavirüs karantinası
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Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Çerme, Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi ve Karapınar köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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