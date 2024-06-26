Kars'ta 2 çocuk annesi Gülsüm'ün organları, dört hastaya umut oldu

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Kars'ta 14 Haziran'da evinde beyin kanaması geçiren Gülsüm Türkkahraman, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Gülsüm Türkkahraman'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Bunun üzerine organ nakil operasyonu ile Türkkahraman'ın 2 böbrek, karaciğer ve 2 korneası alındı. Organların, Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Türkkahraman'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazına Türkkahraman'ın, Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görev yapan eşi Sefa Türkkahraman ve yakınları ile Sivas AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Türkkahraman, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.