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Bedir ATUNOK/ KARS, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Kars’ta 2 bin 540 sahte altın sikke ele geçirildi

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Kars’ta 2 bin 540 sahte altın sikke ele geçirildi
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KARS’ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 540 sahte altın sikke ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte altın sikke satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda Digor ve Kağızman ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda, Digor ilçesinde bin 955, Kağızman ilçesinde ise 585 adet sahte altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

 

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