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Karslı arıcıdan Türkiye'de bir ilk: TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü

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#Kars Bal Üretimi#TIR Dorsesi Dönüşümü#Yücel Üzeyir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 10:01

Kars'ta ata mesleği arıcılıkla uğraşan Yücel Üzeyir (50), tasarımı, kurulumu ve mühendisliği kendisine ait olan projeyle bir TIR dorsesini güneş enerjili mobil bal üretim tesisine dönüştürdü. Dorseye 8 kat halinde 340 kovan yerleştiren Üzeyir, akıllı iklimlendirme sistemine sahip mobil tesisle Kars yaylalarında arıları yormadan 6-7 ton organik ve coğrafi işaretli bal üretiyor.

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Kars'ta ata mesleği arıcılığın yanı sıra yaptığı heykel çalışmalarıyla da bilinen Yücel Üzeyir, daha hızlı ve daha iyi ürün elde edebilmek için ilginç bir projeye imza attı. Üzeyir, arı dolu kovanları araçlarla taşımak yerine TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü.

Karslı arıcıdan Türkiyede bir ilk: TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü

340 kovanı dorseye 8 kat olarak yerleştiren Üzeyir, enerji ihtiyacı için de 10 kilovatlık güneş paneli sistemi kurdu. Kendi elektriğini üreten sistem de yer alan akıllı iklimlendirme altyapısı sayesinde kovanlar için uygun yaşam koşulları kesintisiz şekilde korunuyor. Kars'ın yüksek rakımlı ve florası bol yaylalarını rahatlıkla ulaşan Üzeyir'in hedefi 6-7 ton bal üretimi yapmak.

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Karslı arıcıdan Türkiyede bir ilk: TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Tasarım, kurulum ve mühendisliğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Üzeyir, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, hem kaliteli üretim hem de doğadaki ekolojik dengeyi korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiğini söyledi.,

Karslı arıcıdan Türkiyede bir ilk: TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü

“340 KOVANI TEK BİR TIR DORSESİNDE TOPLADIK”

Üzeyir, “Organik bal üretmek ve doğadaki ekolojik dengeyi korumak için bir yenilik yaptık. Bu devasa yapıyı, tasarımı, kurulumu, mühendisliği ve patenti tamamen bana ait olan 340 kovan kapasiteli mobil arı üretim tesisine dönüştürdük. Sekiz katlı sistemde 340 kovanı tek bir TIR dorsesinde topladık. 10 kilovatlık güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten bir sistem kurduk. Arıyı yormadan Kars'ın yüksek rakımlı coğrafyasında ve yaylalarında, doğaya zarar vermeden tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli bal üretimi yapıyoruz” diye konuştu.

Karslı arıcıdan Türkiyede bir ilk: TIR dorsesini mobil bal üretim tesisine dönüştürdü


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#Kars Bal Üretimi#TIR Dorsesi Dönüşümü#Yücel Üzeyir

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