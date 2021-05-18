Tam kapanmanÄ±n sona ermesiyle birlikte sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren PTT'de iÅŸleri olan vatandaÅŸlar, KarÅŸÄ±yaka'daki ÅŸubeye gitti. Åžube iÃ§ine koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kiÅŸi alÄ±nÄ±rken, dÄ±ÅŸarÄ±da uzun kuyruklar oluÅŸtu. PTT'ye girmek iÃ§in oluÅŸturulan kuyruklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Pandemi sebebiyle ilÃ§edeki bazÄ± PTT ÅŸubelerinin kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen vatandaÅŸlar, diÄŸer ÅŸubelerin tekrar aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.





YaklaÅŸÄ±k 1.5 saattir kuyrukta beklediÄŸini sÃ¶yleyen Alim AltÄ±nlÄ± (50), "Ä°zmir genelinde Ã§ok fazla PTT ÅŸubesi gÃ¶rev yapmÄ±yor. Pandemi sebebiyle birÃ§ok ÅŸube kapatÄ±ldÄ±. Bu yÃ¼zden binlerce insan Ã¼st Ã¼ste yÄ±ÄŸÄ±lÄ±p gÃ¼neÅŸin altÄ±nda saatlerce bekliyor. 32-33 derecede beklemeye mahkum ediliyoruz. Bunun adÄ± zulÃ¼m. HiÃ§ kimsenin de umurunda deÄŸil. Ä°Ã§erideki zavallÄ± memurlar binlerce kiÅŸinin kahrÄ±nÄ± Ã§ekiyor. YaklaÅŸÄ±k 1.5 saattir gÃ¼neÅŸin altÄ±nda bekliyorum" dedi.







PTT ÅŸubesinin olduÄŸu sokaÄŸÄ±n esnafÄ±ndan AyÅŸen Uyar (37), hemen her gÃ¼n benzer gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¶dj. Uyar, "Buradaki insanlara yazÄ±k gÃ¼nah deÄŸil mi? Pandemi sebebiyle bazÄ± PTT ÅŸubeleri kapalÄ±. Bu ÅŸubede de az kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ne yapacak bu insanlar? Hemen her gÃ¼n burada bu ÅŸekilde kuyruklar oluÅŸuyor. Sosyal mesafeye de uyulmuyor" diye konuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÄ±rada bekledikten sonra iÅŸini hallettiÄŸini belirten Ahmet Ã‡elik (70), "KarÅŸÄ±yaka Ã‡arÅŸÄ±'nÄ±n giriÅŸindeki ÅŸube kapalÄ± olduÄŸu iÃ§in herkesi buraya yÃ¶nlendiriyorlar. KalabalÄ±k sebebiyle sosyal mesafeye de uyulmuyor" dedi.

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