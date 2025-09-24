×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karşıyaka'da işçiler yeniden eyleme başladı! 'Her tarafta fareler de var artık'

Güncelleme Tarihi:

#Karşıyaka#İşçiler#Eylem
Karşıyakada işçiler yeniden eyleme başladı Her tarafta fareler de var artık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 12:16

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyesi ve Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle yeniden iş bırakma eylemi kararı aldı. Eylemin ardından Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler yığınlar oluşturdu.

Haberin Devamı

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi ve Kent AŞ ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme, görüşmeler sonrası son verdi. Ancak ödemelerle ilgili somut bir adım atılmaması üzerine işçiler 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlatıldı.

Eylemin ardından ilçe genelinde neredeyse tüm hizmetler durdu. Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler yığınlar oluşturdu. Oluşan kötü koku ve görüntüye ise vatandaşlar tepki gösterdi.

Karşıyakada işçiler yeniden eyleme başladı Her tarafta fareler de var artık

'MASKESİZ GEZEMEYECEĞİZ ARTIK'

Haberin Devamı

Karşıyaka'da yaşayan Hatice Akmaz (58) "Karşıyaka'nın her yeri çöp içinde. Berbat bir görüntü var. Yolda yürümeye bile utanıyorum. Artık temiz yer görmek istiyorum. Sahil, çarşı her yer çöp. Karşıyaka'yı temiz görmek istiyorum. Böyle giderse maskesiz gezemeyeceğiz. Her tarafta fareler de var artık" dedi.

Mavişehir'de yaşayan Selma Sapmaz (62) de "Site dışına çıkardığımız çöpler de alınmamış. Her yer çöp içinde. Bu durum sağlık açısından çok kötü. Az önce biriken çöpe bastım kayıp düşecektim" diye konuştu.

Karşıyakada işçiler yeniden eyleme başladı Her tarafta fareler de var artık

'İŞLERİMİZİ DE ETKİLİYOR'

Karşıyaka Çarşısı'nda esnaf olan Tuğba Tavaz (35), "Bir vatandaş olarak çöplerin toplanmamasını hoş bulmuyorum, buraya yakışmıyor. En kısa sürede çözüm bulunmasını istiyorum. Zor durumdayız. Büyük bir sorun. Esnaf olarak işlerimizi de etkiliyor. Çünkü kimse böyle bir ortamda alışveriş yapmaya gelmek istemiyor" ifadelerini kullandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karşıyaka#İşçiler#Eylem

BAKMADAN GEÇME!