Karşıyaka yangınını defineciler çıkarmış

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Yangın yoğun çalışmalarla 15 Ağustos’ta büyük ölçüde söndürüldü. Ancak aynı gün 21.00 sıralarında, söndürülen alanda kalan büyük odun ve kütüklerde hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgârın etkisiyle alevler tekrar canlandı, yangın geniş bir alana yayıldı. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 işyeri de tahliye edildi. Karşıyaka’da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 21 bin 960 dönüm alan zarar gördü.



TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ



Yangının çıktığı TRT vericisinin alt tarafında detaylı inceleme yapan, 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., S.K. ve M.İ., ‘taksirle yangına neden olmak’ ve ‘kaçak kazı yapmak’, D.Y. ve A.S. de ‘kaçak kazı yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.