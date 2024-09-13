Karşıyaka yangını şüphelisi: Patlayıcı alev aldı

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İzmir Karşıyaka’daki Yamanlar Dağı’ndan geçen TRT vericisinin alt tarafındaki ormanda 13 Ağustos’ta yangın çıkmıştı. Yangında 17 ev yanmıştı, 105 ev boşaltılmıştı, 44 işyeri de tahliye edilmişti. Yangın, 5 günde kontrol altına alınabilmişti. Yangında yaklaşık 22 bin dönüm alan zarar görmüştü. 150 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı için kaçak kazı yapan ve yangına neden oldukları iddia edilen 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y., S.K. ve M.İ., ‘taksirle yangına neden olmak’ ve ‘kaçak kazı yapmak’, D.Y. ve A.S. de ‘kaçak kazı yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ALEVLER ŞÜPHELİYİ DE YAKMIŞ

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Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri ortaya çıktı. 3 gün bölgede bulunduğunu belirten şüphelilerden M.İ., “E.Y., 13 Ağustos’ta kazı alanında kayalar üzerine delikler deldi. Patlayıcı maddeyi deliğe doldurdu, kablo bağladı. Saat 12.00-13.00 sıralarında ilk deliğe koyduğu patlayıcıyı patlattı. Şiddetli ses çıktı, patlama olan yerde tahribat yoktu. E.Y. ikinci delik açıp patlayıcı koydu. Patlayıcıyı tahtayla sıkıştırırken alev aldı. Yangın E.Y.’nin üzerine sıçradı. Kıyafetleri hafif şekilde yanarken, kollarında hafif kızarıklar oluştu. Bir kez daha denediler yine olmadı” dedi.

Şüphelilerden E.Y. ise “Patlayıcı malzemeyi deliğe akıttığımız sırada ağaçla sıkıştırmak isterken bu malzeme patlamadı. Ancak olduğu yerde yandı ve duman çıkarttı. İşi yapamayacağımı söyledim. Orman yangını ile de ilgim yoktur. Son olarak orayı 13 Ağustos’ta saat 16.00 ile 17.00’de terk ettim ve bir daha uğramadım” diye konuştu.

Şüphelilerden D.Y.’nin de “Kazı alanına çıkmadım. 13 Ağustos’ta 21.30 ile 22.00 saatleri arasında A.S., bana bir yangın görüntüsü gönderdi. ‘Sakın bana orası olduğunu söyleme’ diye mesaj attım. Yangın ile hiçbir alakam yoktur. Sadece şoförlük yaptım” ifadelerini kullandı.