Karşıyaka Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karşıyaka'nın ve mahallelerinin Posta Kodları
İzmir ülkemizin Ege Bölgesinde bulunan önemli illerimizden biridir. Ticaretin fazla olması ve şehrin büyük olması sebebi ile çok fazla göç almaktadır. Pek çok ilçesi olması sebebi ile de bu ilçelerdeki posta kodlarında değişiklik olabilir. Karşıyaka posta kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karşıyaka'nın ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri derledik.
İzmir'in ilçelerinden bir tanesi de Karşıyaka'dır. Burada pek çok mahalle bulunur. Bu nedenle posta kodunun mahallelere göre öğrenilmesi oldukça önemli konulardan biridir. Eğer posta kodlarına mahallelere göre bakılmazsa adres ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir.
Karşıyaka Posta Kodu Kaçtır?
Ege'nin incisi olan İzmir'in pek çok ilçesi vardır. İzmir posta kodları ilin plaka numarası olan 35 ile başlasa da devamında değişiklik olabilir. Karşıyaka İzmir'in en büyük ilçelerinden biridir. Buradaki mahallelerinde posta kodlarında değişiklik olabilmektedir.
İzmir'in İlçesi Karşıyaka'nın ve Mahallelerinin Posta Kodu
Karşıyaka ilçesinin posta kodunun 35600 olduğu bilinir. Burada pek çok mahalle olması sebebi ile buralarda değişik posta kodu kullanılması mümkündür. Bu sebeple posta kodunun mahalleye göre aranması daha sağlıklı olacaktır.
35600 Posta Kodu
Tuna Mahallesi
Alay Bey Mahallesi
Tersane Mahallesi
Bahariye Mahallesi
Bahçelievler Mahallesi
35570 Posta Kodu
Zübeyde Hanım Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Mustafa Kemal Mahallesi
İnönü Mahallesi
35590 Posta Kodu
Mavi Şehir Mahallesi
Atakent Mahallesi
Bostanlı Mahallesi
35575 Posta Kodu
Örnek Köy Mahallesi
Latife Hanım Mahallesi
İmbatlı Mahallesi
35580 Posta Kodu
Donanmacı Mahallesi
Aksoy Mahallesi
Bahriye Üçok Mahallesi
Sancaklı Köyü
Yamanlar Köyü
35560 Posta Kodu
Şemikler Mahallesi
Dede Başı Mahallesi
Nergiz Mahallesi
Demir Köprü Mahallesi
Goncalar Mahallesi
Fikri Altay Mahallesi
3550 Posta Kodu
Yalı Mahallesi
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