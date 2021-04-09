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Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:21 | Son Güncelleme:

Karşıyaka Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karşıyaka'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Karşıyaka Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karşıyaka'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

İzmir ülkemizin Ege Bölgesinde bulunan önemli illerimizden biridir. Ticaretin fazla olması ve şehrin büyük olması sebebi ile çok fazla göç almaktadır. Pek çok ilçesi olması sebebi ile de bu ilçelerdeki posta kodlarında değişiklik olabilir. Karşıyaka posta kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karşıyaka'nın ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri derledik.

İzmir'in ilçelerinden bir tanesi de Karşıyaka'dır. Burada pek çok mahalle bulunur. Bu nedenle posta kodunun mahallelere göre öğrenilmesi oldukça önemli konulardan biridir. Eğer posta kodlarına mahallelere göre bakılmazsa adres ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir.

 Karşıyaka Posta Kodu Kaçtır?

 Ege'nin incisi olan İzmir'in pek çok ilçesi vardır. İzmir posta kodları ilin plaka numarası olan 35 ile başlasa da devamında değişiklik olabilir. Karşıyaka İzmir'in en büyük ilçelerinden biridir. Buradaki mahallelerinde posta kodlarında değişiklik olabilmektedir.

 İzmir'in İlçesi Karşıyaka'nın ve Mahallelerinin Posta Kodu

 Karşıyaka ilçesinin posta kodunun 35600 olduğu bilinir. Burada pek çok mahalle olması sebebi ile buralarda değişik posta kodu kullanılması mümkündür. Bu sebeple posta kodunun mahalleye göre aranması daha sağlıklı olacaktır.

 35600 Posta Kodu

Tuna Mahallesi

Alay Bey Mahallesi

Tersane Mahallesi

Bahariye Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

35570 Posta Kodu

Zübeyde Hanım Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Mustafa Kemal Mahallesi

İnönü Mahallesi

35590 Posta Kodu

Mavi Şehir Mahallesi

Atakent Mahallesi

Bostanlı Mahallesi

35575 Posta Kodu

Örnek Köy Mahallesi

Latife Hanım Mahallesi

İmbatlı Mahallesi

35580 Posta Kodu

Donanmacı Mahallesi

Aksoy Mahallesi

Bahriye Üçok Mahallesi

Sancaklı Köyü

Yamanlar Köyü

35560 Posta Kodu

Şemikler Mahallesi

Dede Başı Mahallesi

Nergiz Mahallesi

Demir Köprü Mahallesi

Goncalar Mahallesi

Fikri Altay Mahallesi

3550 Posta Kodu

Yalı Mahallesi

 

 

 

 

 

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