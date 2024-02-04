×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sultanbeyli TEM Otoyolu#Zincirleme Kaza#Sultanbeyli
Karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 05:19

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu. Meydana gelen kaza 12 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak köpeği TEM Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ismi öğrenilemeyen 07 ALL 572 plakalı araç, köpeğe çarptı.

Arkasından aynı istikamette gelen araçlar otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu
Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine polis ekiplerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Haberin Devamı

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza sonrası olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultanbeyli TEM Otoyolu#Zincirleme Kaza#Sultanbeyli

BAKMADAN GEÇME!