Karşıya geçen yayaların içine daldı... Katliam gibi kaza: 5 ölü

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KONYA’nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde dün saat 18.45 sıralarında, Sefa S. (19) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, caddenin kenarında bulunan tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay’ın (32) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobilde yolcu olarak bulanan Ceylin Naz Övüş (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı. Yaralılar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınırken yaralı bir kadının ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.